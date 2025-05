Un documental, una jueza involucrada y la muerte de Diego Maradona, un escándalo con pocos precedentes en el país

Los otros dos jueces del caso también se apartaron de la situación de Makintach. El juez Maximiliano Savarino, que preside el juicio, aseveró. “Yo no autoricé ninguna filmación, no sabía que había una grabación oculta”, “Nosotros con la doctora Verónica Di Tommaso (l restante jueza) fuimos filmados por una cámara oculta el primer día ingresando al tribunal. Escuché falsedades de mí y de la doctora, como que sabíamos del documental por una cámara oculta. No tenemos nada que ver con la filmación documental que circula en todos los medios de comunicación”, dijo visiblemente enojado. Y continuó: “Yo no voy a permitir que nadie me denuncie falsamente. Al TOC Nº3 de San Isidro no entró nadie a filmar, no había nadie ahí. La doctora Makintach está en el Tribunal Nº2, no nos cruzamos. Yo no conozco a la señora que se presenta como amiga íntima de Makintach. Yo comparto con ella en esta causa, pero no en el día a día. No sé qué tenía un hermano, como ella no conoce a mis amigos de la infancia". Y finalizó: “No está en mis valores autorizar una cámara oculta porque no son los valores que me inculcaron. Cuando vine al tribunal un fin de semana siempre fue para trabajar”, señaló el juez, diferenciándose de su colega Makintach. Di Tommaso fue más escueta: “Yo no sabía que nos estaban filmando. Solo dos personas sabían: el que grababa y el que autorizaba. Y no fuimos ni Savarino ni yo”, dijo.