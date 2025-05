La frase premonitoria de Diego Maradona

“Tampoco muerto encontraría paz. Me utilizan en vida y encontrarán el modo de hacerlo estando muerto”. La frase la dijo Diego Armando Maradona en 1996 y refleja exactamente lo que está sucediendo hoy, 29 años después. Es que el escándalo se desató luego de que trascendiera que una de las juezas que lleva adelante el debate había dado consentimiento para ser parte de un documental privado que se emitiría luego del juicio. El juicio comenzó el 11 de marzo en el Tribunal 3 de San Isidro, por donde ya pasaron 44 testigos, entre ellas las hijas de Maradona, en 19 audiencias. Tras conocerse los pormenores del documental, los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo avanzaron en una causa paralela que investiga la relación de la jueza Julieta Makintach con el mismo y se conocieron videos que confirman que un camarógrafo la estuvo filmando durante los debates. Incluso, ese videoasta así lo declaró y se comprobó que no pidió autorización para hacer las imágenes en el palacio. En ese contexto, la jueza alegó que ella no considera que haya cometido un delito. Al mismo tiempo la Universidad Austral la suspendió de sus funciones como docente y le abrió un sumario.