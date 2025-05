"No actuó como magistrada, lo hizo como actriz", la durísima declaración de fiscal Ferrari contra Makintach

La polémica, que ya venía escalando desde semanas atrás, tuvo un nuevo capítulo durante la audiencia de hoy, cuando la magistrada reafirmó que no se apartará del tribunal y negó haber incurrido en algún delito. “No hay razón para que me aparte, no hice nada irregular”, expresó Makintach, intentando bajar el tono de las acusaciones.