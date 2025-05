Esta es la capital latinoamericana que se hunde 40 centímetros cada año

El hundimiento ya puede notarse

“Cuando estás aquí en la ciudad, te acostumbras a que los edificios se inclinen un poco”, comenta Darío Solano-Rojas, científico especializado en detección remota de la Universidad Nacional Autónoma de México al medio Wired. “Sientes cómo se tambalean los rieles. Viajar en metro en la Ciudad de México es extraño. No sabes si es peligroso o no: sientes que es así, pero no lo sabes con certeza”.