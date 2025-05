Las PYME aguardan por un repunte del consumo

En otras líneas, Viñuales comentó que en Tucumán se registró una caída de ventas del 2,2% en ocho meses y no se tiene registro de cierre de comercios, sino traslados de los mismos por los altos costos en los alquileres. Además, mencionó que San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Concepción son las ciudades con mayor potencial económico y resaltó que “Tucumán tiene un PIB superior a las demás ciudades del norte de Argentina”. A la vez, el presidente de la FET resaltó que junto al Ejecutivo provincial trabajan en la modificación del Código Tributario: “Un punto que a nosotros nos hacía ruido, era el tema de la prescripción. Lo planteamos al ministro (Daniel) Abad, se hizo una modificación y cuando fue a la Legislatura ese punto no fue tomado. Claramente estamos trabajando en forma conjunta y la idea es que no aumente la presión”.