Russo ya renunció a San Lorenzo de Almagro y asumirá en pocos días como DT de Boca Juniors

Aunque todavía no hay comunicación oficial por las redes sociales de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo será el nuevo técnico del "xeneize". En su cuenta de X (ex Twitter) el periodista, Gastón Edul, que cubre la actividad del equipo de La Ribera asegura que en la tarde del lunes se dio la reunión con el Consejo de Fútbol. El plantel del club comandado por Juan Román Riquelme debe volver mañana a los entrenamientos, pero lo más probable es que Russo todavía no esté presente.