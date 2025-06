Nunca deberías endeudarte para pagar ninguna de estas tres cosas, según una especialista en finanzas

1. Vacaciones

"Si no podés pagar esas vacaciones al contado, simplemente no te las podés permitir", advirtió la experta. La recomendación es clara: los viajes deben planificarse con anticipación y con un presupuesto realista. Endeudarse para viajar puede parecer tentador, pero a largo plazo implica pagar intereses por un gasto que ya disfrutaste y que no te genera retorno económico.