El futuro según Soberón: reseña del nuevo libro de cuentos

A menudo, quien narra no ha estado allí, no ha visto nada. “X dijo que otro le dijo”, y así el relato se escabulle entre capas de voces y versiones, como si la verdad no fuera más que un eco lejano. Y es ahí donde la escritura de Soberón se vuelve más potente: en esa zona ambigua donde lo verdadero importa menos que la manera en que es contado. Porque, finalmente, la sospecha es una forma del estilo.