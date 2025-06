El riesgo invisible del cigarrillo: qué es el humo de tercera mano

Un enemigo que no respeta edades

En las mujeres embarazadas no solo se afecta la salud de las madres, sino que también impacta sobre los recién nacidos. Los estudios han descubierto que la exposición al humo de tercera mano durante el embarazo puede favorecer el bajo peso al nacer, parto prematuro y desarrollo fetal anormal. Pero el alcance sobre la embarazada no termina allí, la exposición a este particular enemigo, paciente y silencioso, aumenta el riesgo de depresión posparto, señalaron los organismos en un comunicado.