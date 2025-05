J Rei habló sobre el estado de salud de María Becerra, "ser papás jóvenes es una meta"

Cómo ayudó J Rei a María Becerra en los momentos difíciles

“Me asusté y fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado, haciendo lo que mi alma me dijo que tenía que hacer, tratando la situación con delicadeza y amor como siempre”, dijo el cantante de música urbana. Y culminó con "¡Es el amor de mi vida! Es una historia muy hermosa que la soñé y día a día me sorprende más y se refuerza con todo el cariño que nos tenemos. Ser feliz es el sueño de uno y lograrlo es un cumplido”.