“Hice lo que me dijo mi corazón”: J Rei contó cómo salvó a María Becerra

No es el primer episodio de embarazo ectópico que atraviesan juntos. El anterior se dio en el último cuatrimestre del año pasado y si bien requirió atención médica, Becerra no llegó a quedar internada en terapia intensiva. Pero estos momentos parecen solo seguir uniendo a los artistas. “Es el amor de mi vida –aseguró J Rei sobre María–. Es una historia muy hermosa que la soñé y día a día me sorprende más y se refuerza con todo el cariño que nos tenemos”.