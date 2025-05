Cuidado stalkers: la nueva función de Instagram que avisa cuando haces captura de pantalla

Las funciones que incorporó Instagram en 2025

Siguiendo el orden de la seguridad, la app de las imágenes creó un nuevo modo para las familias este año. Se trata de las cuentas destinadas a adolescentes que tienen una regulación diferente a las que no pertenecen a esta categoría. Gracias a esta función, los padres pueden tener un poco más de control sobre las cuentas de sus hijos, quienes no pueden hacer transmisiones en vivo sin la autorización previa. Además, el campo de búsquedas se restringe para los menores de 15 años para evitar que accedan a contenido no apto.