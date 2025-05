Dardos de Melconian a Caputo: desempolvó dichos de Javier Milei sobre la dolarización

El ex titular del Banco Central acusó también al Gobierno de emplear, con la contienda electoral como catalizador, “herramientas represivas cambiarias, salariales y tarifarias” y expresó temor por un posible escenario post comicios. “El acuerdo con el FMI no es lo que se venía discutiendo. No se cumple con lo acordado. Fuera de lo fiscal, que es lo que el Presidente lleva en la sangre, tanto lo monetario como cambiario no aparece. Mi miedo es entonces que necesitemos un nuevo punto de inflexión luego de las elecciones para corregir los desvíos. ¿Qué quiero decir? Que haya que rebobinar, barajar y dar de nuevo en lo acordado con el Fondo", resaltó.