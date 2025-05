La Iglesia pidió diálogo y escucha a las autoridades tucumanas

Mirar a los que sufren

Ferrari mencionó entonces que es una realidad dura la que golpea, y que debe golpearnos para que no nos acostumbremos. “Siempre me digo ‘no te acostumbres a mirar los cerros hermosos de Tucumán’, y hoy, pido no acostumbrarme a mirar los rostros y las realidades de los que sufren”, dijo en la homilía. Y agregó: “a los que andan entre nosotros les demos oportunidades, porque ninguna vida está perdida, ni definida, ni determinada para siempre. ¡Toda vida vale! Y si vale, es porque tiene un valor infinito y está llena de oportunidades”.