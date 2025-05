Cartas de lectores: el peronismo

En su edición del 16/05, LA GACETA reiteró el slogan de la verdad como bandera de la información (“Celebrar el Endeudamiento”, LA GACETA, 04/05) y orientadora de las decisiones de un pueblo descolocado por las mentiras, que otros medios utilizan para confundir a la opinión pública. En esta ocasión la opción gira alrededor del peronismo, protagonista excluyente de una democracia, hoy en riesgo por las contrariedades de un Presidente inverso, que pide ayuda política a la casta, porque con el 30% no le alcanza; que quiere destruir un Estado, que por imposición de la Constitución Nacional tiene la obligación de preservar y fortalecer en beneficio de sus habitantes; que califica la evasión, que es un delito, como un acto de heroísmo; que alienta a los supuestos tenedores de dólares a romper el colchón e incorporar la divisa al circuito económico para acumular reservas en el BCRA y cubrir la demanda de la timba cambiaria, mientras Caputo conduce al país a una implosión social. El peronismo durante más de cuatro décadas fue el salvador del sistema democrático de un país que sigue siendo víctima de los golpes de Estado, de los endeudadores y de los traidores de adentro y de afuera. Los números de la elección de CABA, donde el peronismo ganó en los barrios pobres, muestran que hoy la columna vertebral de movimiento dejó de ser la CGT, porque varios de sus miembros ya anunciaron su retiro al Edén, por lo tanto el sometimiento de la clase trabajadora será una realidad, situación a la que solo puede oponerse el pueblo mediante el voto, reemplazando a las organizaciones sindicales en la función de columna vertebral del Movimiento creado por Perón. Los que creen tener control del movimiento, no entendieron, o no les interesó el mensaje de un pueblo que aún cree y espera repuestas: “… primero la patria, después el Movimiento, y por último los hombres…”.