Cartas de lectores: “El chico de la guerra”

Aprendió a correr huyendo del hambre y de las bombas, del horror entrelazado entre el amor y el odio -sin entender demasiado- debía correr, con sus piernas, con su cabeza, con su alma. La guerra no perdona y la destrucción te corroe las entrañas y este croata de pura cepa convirtió la masacre histórica en virtud infinita. No solo eso; se convirtió en el mejor, sin grandes estridencias. Las medallas y los balones para él no son de oro, son de espíritu de superación, de fuerza y de valor porque dejó a su amada Croacia en lo más alto del podio, en el de los triunfadores en serio, en los que dejan huellas… Las mismas que él traía de esa guerra. Te amamos. Luka Modriæ, los propios y los ajenos. El mundo te ama y te agradece tu grandeza, tu ejemplo, tu virtud. No podrás olvidarte de la guerra, pero tendrás al menos la certeza de habernos regalado lo más grande: no tus 13 campeonatos ni tu balón de oro ni tus medallas. Nos regalaste el orgullo de una lucha por amor. Gracias, Luka… ¡Sé feliz!