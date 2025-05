IA Generativa: cuando la piratería y el avasallamiento se confunden con la “creatividad” artificial

El reto es enorme: se trata de proteger ideas, identidades, creaciones, patrimonios culturales y científicos, respetar el derecho de sus autores y garantizar el reconocimiento económico de su producción. Se trata de pensarnos y validarnos como humanos y de diferenciar claramente las fronteras con la tecnología que opera sobre nuestras producciones, de las cuales forma parte. Resulta imperioso insistir, una vez más, que la IA no piensa, ni siente, aún cuando desde la metáfora de su misma designación se trate de confundir los hechos. Y esta apropiación de conceptos científicos (pensar, inferir, imaginar, sentir, redes neuronales, etc.) para adjudicarlos indistintamente a humanos y a la tecnología, no es científica; desde su ambigüedad atenta contra una de las condiciones básicas del discurso científico: su precisión y delimitación rigurosa. El uso y la transposición terminológica desde lo humano a lo tecnológico, sin establecer diferencias y con argumentos tales como “piensa de otra manera”, “son procesos diferentes de inferencia”, no es inocente. Habría que preguntarse aquí por el derecho de los científicos y del campo científico mismo. Si lo que hace la IA es diferente, entonces deberá crearse terminología original que lo especifique. De lo contrario, se trata de otra maniobra de avasallamiento de una de las claves de nuestro desarrollo humano: la ciencia.