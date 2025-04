La impostura de “Hipnocracia”: la IA, ¿autora intelectual, material o arma de cognicidio?

La impostura de Colamedici es una evidencia flagrante de la necesidad de regulación del uso de la IA en todas sus dimensiones y posibilidades. Es también una señal de alerta, ya no de desafíos futuros, sino de acciones educativas inmediatas que tenemos que poner en marcha para evitar que las capacidades cognitivas de los homos sapiens sean fagocitadas por nuevos espejitos de colores. Una suerte de cognofagia (más que de hipnocracia) que sutilmente – y sin violencia aparente- termine desagotando las infinitas posibilidades del cerebro humano transformándolo en una herramienta de reproducción y sumisión de los que dicen y hacen otros. Porque detrás de la IA hay quienes, de carne, hueso y cerebro, deciden y ejecutan. La metáfora del poderío de las máquinas hasta el presente sigue siendo una ficción: si la IA pensara como los humanos no escribiría un texto en su contra. Hay responsables por detrás. Y una vez más, y gracias a las capacidades humanas, han sido sorprendidos in fraganti.