“Discusión cerrada” por el Tribunal de Faltas

Por lo tanto, el decreto que lleva la firma de la intendenta y del ex secretario de Gobierno, Martín Viola, insiste en que “es una decisión legítima en tanto no afecte la esencia de la función jurisdiccional de los jueces de Faltas”. “El tribunal es un órgano administrativo y no judicial, lo que implica que su organización, estructura y funcionamiento están sujetos a la potestad reglamentaria del Ejecutivo Municipal”, argumenta.