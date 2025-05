Tucumán Central empató y sigue como puntero en la Liga Tucumana

Por último, lo más insólito de la jornada se vivió en Juan Bautista Alberdi. Deportivo Marapa vencía 1 a 0 a Concepción FC con gol de Benjamín Arroyo, pero el partido fue suspendido al finalizar el primer tiempo. El árbitro Lautaro Cazorla, quien había expulsado minutos antes a Sebastián Dip por agresión, decidió no continuar el encuentro por falta de garantías. “No me brindaban la seguridad necesaria para continuar. No fue por algo nuestro o por un incidente dentro del partido”, explicó. En el estadio había 20 efectivos de infantería y seis de la comisaría local, pero también una gran cantidad de hinchas de Concepción FC, que se enteraron por redes sociales de la posibilidad de asistir.