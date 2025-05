Sobran los candidatos en una jornada turfística de gran nivel en el hipódromo tucumano

Por antecedentes, Dr. Legasov se perfila para ser el favorito del cotejo, Luego de ganar el Gran Premio “Batalla de Tucumán” en septiembre del año pasado, el hijo de Catcher In The Rye regresó a “las luces”, donde no rindió lo esperado. Y en lo que va de la temporada, corrió dos veces en el NOA y en ambos casos llegó tercero. El 30 de marzo terminó a 3 1/2 cuerpos de Suffok en el “Jardín de la República” y el 27 de abril culminó a 8 1/2 largos de Standartd en Santiago del Estero.