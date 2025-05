¿Un mundo sin chinos?

Chinos, incontables

La más conocida y drástica fue, en 1979, la «política de un solo hijo». Se prohibió a las mujeres chinas tener más de un hijo, bajo amenaza de castigos tan tremendos como la esterilización forzosa. Pero quien siembra vientos cosecha tempestades, y toda aquella mentalidad natalista férreamente inculcada por Mao iba a ser difícil de revertir, así que muchos matrimonios siguieron teniendo, si no seis, al menos dos o tres hijos en la familia. Niños extra que, para evitar castigos y penalidades, no eran registrados en ningún organismo oficial, y carecían, en consecuencia, de acceso a la educación y a la salud, al matrimonio formal, al empleo y las jubilaciones: eran, en definitiva, seres administrativamente invisibles y socialmente fantasmas. Actualmente suman unos… ¿trescientos millones? ¿mil millones? Nadie lo sabe a ciencia cierta, porque no entran en las estadísticas oficiales, y no están contabilizados entre los 1.400 millones que reconoce el Estado.