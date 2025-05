Defensa de la Universidad

La respuesta oficial del 14 de abril por parte de la Universidad —a través de sus abogados— me pareció admirable. Decía entre otras cosas: «Es lamentable, por tanto, que su carta [...] presente exigencias que, contraviniendo la Primera Enmienda, invaden las libertades universitarias reconocidas por el Tribunal Supremo desde hace mucho tiempo». Y unas líneas más abajo: «La universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales. Ni Harvard ni ninguna otra universidad privada puede permitirse ser intervenida por el gobierno federal». Me sentí orgulloso de esta valiente actitud de la corporación académica: me parece que defender la legítima autonomía de Harvard es defender la institución universitaria.