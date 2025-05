Colapinto, sincero tras una dura clasificación en Mónaco: “El auto está complicado”

“Hay que entender más los autos, están complicados”, disparó Colapinto, visiblemente incómodo con el comportamiento del monoplaza, que no logró ofrecerle buenas sensaciones, especialmente con los neumáticos blandos. El joven de Pilar, de 21 años, lamentó que el cambio de compuestos no haya traído mejoras: “Cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás. La sobrecaliento, no tracciona y se siente muy duro cuando paso por encima de un piano o un bache. Es como si el auto perdiera estabilidad y se descoloca solo”.