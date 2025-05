Un megatsunami de 300 metros amenaza a estas regiones completas

Las proyecciones presentadas en Proceedigns of the National Academy of Sciences advierten que un megaterremoto de gran magnitud podría desencadenar un megatsunami de hasta 300 metros de altura.Las olas impulsadas por el movimiento profundo de Cascadia produciría olas que recorrerían la costa oeste en cuestión de minutos, afectando gravemente los estados de Washington, Oregón y el norte de California.