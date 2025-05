"Celebro lo que hizo el gobernador Jaldo con La Libertad Avanza", dijo Olmedo

El salteño consideró que el resultado en CABA puede marcar el fin del macrismo en la medida que los dirigentes del espacio no sepan entender que la realidad del pueblo cambió. “Ellos ya tuvieron la oportunidad de gobernar y lo hicieron, pero el pueblo quiere otra cosa. Quiere un presidente que no es flexible, que dice la verdad, que va a fondo, que no le tiene miedo a nada, que en el mundo lo respetan”, dijo.