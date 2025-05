Presencia tucumana en Las Leoncitas que empiezan a palpitar el Mundial

Instalada en Buenos Aires desde los 17 años, Agustina reconoce que ese cambio fue decisivo para su crecimiento deportivo. “Después de la pandemia, durante la cual se suspendieron muchas competencias, sabía que era difícil mostrarse. Justo me llegó la oportunidad de venir a GEBA, Ferrara me había visto y no dudé. Estar ahí me abrió muchas puertas”, comentó desde Rosario. Además, destacó lo que significa estar en una ciudad donde constantemente hay entrenadores observando y oportunidades de mostrarse: “Acá jugás un amistoso con un equipo de la B y capaz hay un entrenador que el año siguiente está en una selección. Es una vidriera constante”, manifestó.