Este es el ranking de aerolíneas más seguras del mundo

Las aerolíneas de servicio completo más seguras para volar en 2025

Por segundo año consecutivo, el título de la aerolínea más segura del mundo ha sido otorgado a Air New Zealand . En 2025, los aviones más nuevos de la aerolínea neozelandesa le dieron una ligera ventaja sobre la aerolínea australiana Qantas por el primer puesto, que se hizo con el segundo puesto en la lista de este año. "Estuvo extremadamente reñido nuevamente entre Air New Zealand y Qantas por el primer lugar con solo 1,50 puntos de separación entre las dos aerolíneas", dijo Sharon Petersen, directora ejecutiva de Airline Ratings en un comunicado. "Si bien ambas aerolíneas mantienen los más altos estándares de seguridad y capacitación de pilotos, Air New Zealand continúa teniendo una flota más joven que Qantas, lo que las separa".