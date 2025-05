Golpe inesperado para San Martín: una fuerte sanción obliga a rearmar el equipo

La sanción, además de sorpresiva por la extensión, representa una baja sensible para un equipo que parecía haber encontrado variantes importantes desde el banco de suplentes. De esta manera, Hachen no podrá estar presente este lunes frente a Quilmes, y tampoco estará disponible para los compromisos contra San Miguel y Almagro. Si no hay modificaciones, su regreso recién se daría en la fecha 19, cuando San Martín visite a Ferro en Caballito, el domingo 22 de junio a las 15.30.