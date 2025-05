El domingo cierra Santos Discépolo y la noche se entristece

“Fuimos más que un sitio de diversión: fuimos ayuda concreta. Comedor para estudiantes y trabajadores, refugio para personas en situación de calle, compañía para quienes necesitaban terapia y no podían costearla, y hogar para cientos de artistas, talleristas y feriantes que encontraron un lugar para expresarse sin pagar por hacerlo. Cada aplauso, cada mate compartido, cada taller, cada feria, cada abrazo nos trajo hasta acá. Con el corazón lleno de recuerdos y la frente en alto, cerramos las puertas no porque falten ganas sino porque los ciclos también necesitan descanso. No es un final. Es una transformación”, se afirma en el texto de despedida.