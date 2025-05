Encontraron a la joven que había desaparecido en Salta y decía estar embarazada de mellizos

En el texto, atribuido a ella, se leía: “Tengo cáncer maligno, no pudieron hacer nada, lamentablemente (…) He decidido estar sola, respeten mi voluntad”. También hacía referencia a sus supuestos hijos por nacer: “Mis bebés son lo único bueno que tengo”. No obstante, según indicaron fuentes del caso, no hay constancias médicas de embarazo ni estudios que avalen la existencia del tumor.