Chelsea le pone candado a Enzo y obliga al Real Madrid a mirar hacia el “Tucu” Palacios

Mac Allister y Palacios, también en la órbita blanca

El argentino de Chelsea no es el único campeón del mundo bajo la lupa del equipo de Carlo Ancelotti. Alexis Mac Allister, hoy figura en el Liverpool, es otro de los apuntados. Según medios británicos, el club blanco estaría evaluando una oferta cercana a los 90 millones de euros. No obstante, en Anfield no piensan cederlo por menos de 100 millones, y su contrato vigente hasta 2028 complica cualquier negociación.