¿Por qué tenemos más hambre cuando hace frío? La explicación científica

Así es que cuando comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita, nuestro organismo guarda esa energía en forma de grasa para que aunque no ingiramos alimentos, este siga con sus procesos vitales y en condiciones de baja temperatura ambiental nuestro cuerpo usa esas reservas de grasa, para mantenerse caliente. Si esos reservorios no se recargan, la sensación de hambre aparece, ya que nuestro cuerpo necesita energía para no convertirse en un cubo de hielo.