Rompe moldes y dirige a Central Córdoba en la Superliga Provincial: quién es Laura Falchi, la DT pionera

De jugadora a formadora

A medida que pasaron los años, Falchi dejó huellas como jugadora en clubes como Talleres de Tafí Viejo, Central Córdoba, Alberdi y Juventud Unida. Y cuando llegó el momento de pasar del otro lado, la decisión no fue improvisada. “Tuvo mucho que ver con los profesores que me rodeaban. En el colegio tenía a la profesora ‘Porota’ Martínez, que fue una gran guía en todo sentido. Y en Talleres conocí al profesor José Figueroa, ‘Pichi’. Él me invitó a sumarme a sus entrenamientos y a ayudarlo con los más pequeños. Me enamoré de enseñar”, afirma.