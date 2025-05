Desde Europa y con pasado campeón: el inesperado DT que fue vinculado a Boca Juniors

El periodista Roberto Leto, una voz histórica del mundo Boca, reveló una charla telefónica que sorprendió incluso al propio entorno “xeneize”. “Por intermedio de un médico muy amigo mío, me llamó el representante de Mancini. Me preguntó cómo se maneja Boca, si Riquelme es quien decide todo y cómo está el plantel. Fue increíble”, contó Leto en El Show de Boca (Radio Splendid), en una anécdota que confirmó el interés por conocer el funcionamiento interno del club. “Después hablé con Seba Infanzón y me dijo que no, que no corre ningún técnico extranjero. Pero el nombre de Mancini ya estaba dando vueltas por todos lados”, agregó.