Marcos Galperin deja la dirección ejecutiva de Mercado Libre tras 26 años y anuncia a su sucesor

Galperin expresó su confianza en la capacidad de Szarfsztejn para liderar la próxima etapa de la compañía, destacando su liderazgo y comprensión de la cultura organizacional. La transición se produce en un contexto de sólido crecimiento para Mercado Libre, que en 2024 reportó ingresos netos de US$ 6.100 millones y una utilidad neta de US$ 639 millones, consolidándose como la empresa más valiosa de América Latina con una capitalización de mercado de US$ 131.000 millones .