Cartas de lectores: desdichas de los ancianos

Está completamente prohibido el maltrato animal. Sin embargo parece ser que, al menos aquí en Tucumán está permitido maltratar a los ancianos. A ese maltrato lo puede ver cualquiera que pase por la calle La Rioja entre San Lorenzo y Las Piedras en la sede de un banco. Filas de ancianos exhaustos, bajo la lluvia , el frío o el calor si es verano. Algunos con muletas, sillas de ruedas, otros sentados en sillitas que tuvieron que llevar… ¿Por qué? ¿Es tan difícil para el banco hacer llegar a la casa de estas personas, a las que sus años les enseñaron resignación, un cheque a su nombre , que pueda ser cobrado por quien ellos decidan en cualquier banco, en el momento y a la hora a la que ellos quieran y puedan? Por supuesto que es una pregunta retórica, no es ni siquiera difícil evitarles tanta molestia física y tanta humillación. ¿Por qué no lo hacen? No les importa, no sufren ellos ¿Y quiénes son? Los que manejan el banco. Todos estarán agradecidos; los ancianos, sus allegados y los que tienen compasión.