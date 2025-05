La emergencia por la fuga de amoníaco

La cuestión es qué pasará en el futuro. “Necesitamos acciones concretas y que los organismos competentes actúen. Porque son residuos nocivos y tóxicos. No es la salud de una sola persona. Corrió peligro la salud de muchísima gente”, dijo la vecina Cipriano. Al respecto, el legislador Gabriel Yedlin -también médico otorrinolaringólogo- destacó que “cada industria debe ser garante de sus procesos de seguridad y de la no contaminación de su entorno” y el toxicólogo Córdoba coincidió en la importancia de que las industrias cuenten con protocolos claros de actuación ante accidentes. “La exposición sin protección puede ser fatal”. Los vecinos habían destacado que no hay alarmas o sirenas que alerten y que ellos mismos fueron quienes se avisaron unos a otros ante la salida de esa especie de humo blanco en la empresa.