Trabajadores de Tierra del Fuego paran y marchan contra las medidas arancelarias del gobierno nacional

“Los que hacemos la patria no nos rendimos, no nos vamos a rendir frente a un gobierno que viene a entregar la soberanía, que viene a destruir la industria nacional, y no le vamos a entregar la gesta de Malvinas a la OTAN”, afirmó Horacio Catena, dirigente del sindicato docente desde el acto en Río Grande. Y agregó: “Como en los 90, esto empieza en Tierra del Fuego y va a terminar en la Plaza de Mayo. Los que hacemos la escuela pública vamos a estar defendiendo. Un gran paro nacional debe acompañar este paro provincial”.