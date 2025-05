Un campeón con Boca criticó a Riquelme tras la eliminación ante Independiente: “¿Dónde está la autocrítica?”

Rojo tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025, pero su continuidad no está asegurada. En diálogo con ESPN, el defensor dijo: “Tengo hasta diciembre. Mi familia no se quiere ir a ningún lado, pero no charlé con el club. Tengo una buena relación con Román (por Juan Román Riquelme), pero no sé cuáles son sus planes. Vivo el día a día. Llegado el momento, si es para irse o para quedarse, no va a haber muchas vueltas”.