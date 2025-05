Un piloto de Fórmula 1 criticó la salida de Jack Doohan que permitió el ascenso de Colapinto: “Arruinas la carrera de un piloto”

Ocon aseguró que el equipo no pensó en Doohan al momento del cambio. “Es difícil para él. Arruinas la carrera de un piloto cuando haces algo así, aunque su carrera está lejos de estar acabada, creo que volverá a la F1 algún día, tiene el potencial. Pero la gente no se da cuenta de que los pilotos trabajan toda su vida para llegar a ese momento, y cinco carreras, eso no es normal”, cuestionó.