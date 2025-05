Revisar el celular al despertar: qué dice este hábito sobre tu personalidad

“Cuando nos despertamos a la mañana, miramos el teléfono y vemos una lista de notificaciones, se enmarca la experiencia de ‘despertar por la mañana’ en torno a un menú de ‘todas las cosas que me he perdido desde ayer’", advierte Tristan Harris, ex diseñador de Google y fundador del Centro para una Tecnología Humana en su artículo en la revista Medium. Según el especialista ya nos levantamos atrasados, lo que desencadena el estrés y la ansiedad en nuestro cuerpo sin siquiera haber comenzado la jornada.