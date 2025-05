Se extiende hasta marzo la baja de las retenciones al trigo

Por otro lado, en otros cultivos como soja, maíz o girasol, Sarnari indicó que debería continuar la baja, ya que los productores no tienen rentabilidad en este escenario de altos costos y precios internacionales deprimidos. “En esta situación, los productores no somos competitivos en general, pero además los que no tenemos espalda ni gran volumen de producción estamos en situación crítica; por eso, para sostener el entramado productivo que sostiene al interior y los pueblos, debe avanzarse en este sentido, porque si no, los productores de escala más pequeña estamos en riesgo”, agregó.