Cartas de lectores: cloacas

Vivimos en el Pje. Patricio Isla al 4.600, somos abonados de la SAT 16630167 y desde hace aproximadamente un mes o más tenemos problemas con las cloacas, desborde interno y externo y por supuesto malos olores; reclamamos en forma habitual con el número de reclamo 518175 y hasta ahora no se soluciona. El sábado ppdo. vino un camión y destrancó a lo largo del pasaje (no más de 80 metros) y la esquina de Martín Rodríguez y Don Bosco y manifestaron que no podían seguir porque no sabían hacia dónde se dirigía el líquido, si hacia la calle San Juan o hacia el Camino del Perú y quedaron en volver después de consultar con su jefe en la oficina técnica, lo que hasta ahora no lo hicieron y la situación se está agravando. Si bien esta nota es en forma personal, representa el sentir de todos los vecinos de la cuadra los cuales hacen los respectivos reclamos a la empresa.