Cartas de lectores: ¿Quién es responsable en una elección?

“Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice” George Orwell. ¿Todos los argentinos queremos ley de ficha limpia? Es evidente que no. Si hoy la Sra. se presenta como candidata para algún cargo, seguro estoy seguro de que obtendría un gran caudal de votos, a pesar de la gran cantidad de pruebas sobre corrupción que se presentaron en su contra y de las dos sentencias que tiene. Sin embargo, cuando hablás con sus seguidores, te responden que son operaciones de prensa para proscribirla. De igual manera, a pesar del fraude con criptomoneda, con damnificados nacionales e internacionales, con la suficiente información que presentó la prensa, además de las denuncias que surgieron, que gente del entorno cobra por permitir encuentros con el Presidente, vimos los resultados de las elecciones en CABA. Es evidente que no, no a todos los ciudadanos nos interesa la Ficha limpia. Me atrevería a pensar que sólo a una minoría. Además, la ley limitaría sólo a los que tienen condena firme; ¿pero acaso no hay otros tipos de corrupción, que nosotros los ciudadanos debiéramos erradicar mediante el voto? Por ejemplo, presentarse a elecciones por un partido político y una vez elegido, trabajar para otro partido, traicionando así a quienes lo votaron. Esto es muy común en nuestro país. Lamentablemente, hace bastante tiempo que la honradez, la ética y la integridad han dejado de ser nuestros valores de cabecera.