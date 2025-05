La oposición continúa creciendo en Atlético Tucumán

Uno de los puntos que más destaca Zelaya es la preocupación por la falta de garantías en el proceso electoral. “Hoy Atlético no cuenta con un padrón confiable. No refleja la antigüedad real de los socios ni quiénes están al día. Esto ya pasó en elecciones anteriores y nadie lo dijo. Nosotros sí lo decimos, y lo decimos antes, no después”, aclara. Pese a esto, ratifica la decisión de participar en los comicios. “Tenemos la obligación moral de hacerlo. Si decimos que nuestro proyecto tiene como eje la transparencia, no podemos ausentarnos del proceso electoral, por más viciado que esté”, insiste.