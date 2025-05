Fingió una discapacidad para competir en los Paralímpicos: ganó el oro y ahora fue sancionada

La exclusión de Hajiyeva revive antiguos debates sobre la integridad del deporte paralímpico. Vale recordar el escándalo de los Juegos de Sídney 2000, donde se descubrió que gran parte del equipo español de baloncesto no tenía discapacidad intelectual. Además, el sistema de clasificación ha sido fuertemente cuestionado en otras partes del mundo, como en Reino Unido. Un informe de The Guardian en 2020 reveló que hasta un 10% de los atletas visualmente discapacitados del país podrían ser reclasificados en B4, categoría que no es reconocida por el Comité Paralímpico Internacional.