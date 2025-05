Cartas de lectores: Peligros que acechan a la democracia

Las elecciones del domingo pasado en la CABA, fueron de un resultado predecible para unos en desmedro de otros. Mi partido, la UCR, hizo un papel desdibujado a su historia. En el paso del tiempo tuvimos muchas crisis, tuvimos la inteligencia de recuperarnos para el bien del sistema democrático; ¿por qué ahora no? Pero los peligros a la democracia acechan a diario: el artículo de Daniel Dessein en LA GACETA “La democracia muere cuando no sabemos qué es verdad” (19/05) se refiere a videos elaborados con Inteligencia Artificial, donde falsearon datos de candidatos, reposteados en cuentas de ignotos referentes libertarios de un tal “Gordo” Dan y Santiago Caputo, rey de los carpetazos. Para colmo, Milei expresó: “dejen de llorar”. No se trata de una cosa u otra; es poner en peligro el sistema, que de por sí, por el alto ausentismo, es aprovechado por la ultraderecha en desmedro de todos. Los partidos deben estar alertas para contiendas mayores que se avecinan. Si bien el pueblo es artífice de su destino, no puede ser engañado por falsos profetas.