Buenos Aires continúa con su estrategia para traer la Fórmula 1 a Argentina

Actualmente, el autódromo de Termas de Río Hondo finalizó su contrato con el MotoGP, y las chances de que Buenos Aires lo reemplace aún son inciertas. “El autódromo de Buenos Aires no tiene la seguridad necesaria. No se pueden hacer todas las refacciones en un año. Cuesta mucho porque hay mucha tecnología y demanda muchísimo tiempo. Me parece que, el año que viene, vendrá una vez más a Las Termas, pero después no sabemos. Todo esto depende de la inversión de la política en el deporte”, había declarado Héctor Farina en diálogo con LA GACETA.