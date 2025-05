Elías de Pérez: “El Gobernador tiene que respetar la ley y la división de poderes”

“Es inaceptable que el Gobernador Jaldo se niegue a firmar las designaciones de nuevos jueces argumentando que no son necesarias. La justicia tucumana se encuentra en una situación de emergencia. Las vacantes no son simples números, representan juzgados que no tienen jueces para atender y resolver las cientos de causas que llegan periódicamente. Este retraso afecta directamente el derecho a la justicia de los tucumanos” comentó Elías de Pérez